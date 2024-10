Nepalese schafft als jüngster Bergsteiger alle Achttausender

Von: APA/AFP

Der 18-jährige Nepalese Nima Rinji Sherpa hat als bisher jüngster Bergsteiger alle 14 Achttausender der Welt bestiegen und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der junge Bergsteiger wurde am Montag bei seiner Rückkehr in Kathmandu von seiner Familie und Unterstützern als Held gefeiert. Er hatte den Gipfel des 8.027 Meter hohen Shisha Pangma in Tibet am 9. Oktober erklommen und damit sein Ziel erreicht, auf den Gipfeln der 14 höchsten Berge der Welt zu stehen.

“Ich bin sehr glücklich”, sagte Nima Rinji Sherpa der Nachrichtenagentur AFP, als er unter großem Jubel auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt empfangen wurde. Er umarmte seine Familienmitglieder, während Fans ihm traditionelle buddhistische Tücher und Blumengirlanden überreichten. Begrüßt wurden noch weitere Bergsteiger, die nun die Gipfel aller 14 höchsten Berge der Welt erklommen haben.

Der neue Rekordhalter gehört einer Bergsteigerfamilie an, die schon mehrere Rekorde erzielt hat und Nepals größtes Unternehmen für Gebirgsexpeditionen führt. Er startete seine ersten Hochgebirgstouren mit 16 Jahren. Die Bewältigung aller 14 “Achttausender” gilt als der Höhepunkt im Leben ehrgeiziger Bergsteiger. Alle Gipfel befinden sich im Himalaya und in der Karakoram-Gebirgskette und damit in Nepal, Pakistan, Tibet und Indien.