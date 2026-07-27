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Khan ist ein "Hochstapler"

Netanyahu zufrieden mit Absetzung von IStGH-Chefankläger

Montag, 27. Juli 2026 | 03:51 Uhr
Khan ist ein \
APA/APA/AFP/ILIA YEFIMOVICH
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Von: APA/AFP

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat mit Genugtuung auf die Amtsenthebung des früheren Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, reagiert. Khan sei ein “Hochstapler” und habe den Haftbefehl gegen ihn beantragt, um von den Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens gegen sich selbst abzulenken, sagte Netanyahu dem US-Sender Fox News. “Er dachte: Wenn es eine Anklage gibt, behalte ich meinen Job. Es gab eine Anklage, und er verlor seinen Job.”

Khan sei von einer großen Mehrheit der Vertragsstaaten abgesetzt worden, weil diese gewusst hätten, dass er ein “Hochstapler” sei. Die Vertragsstaaten des IStGH hatten am Freitag in New York für Khans Amtsenthebung wegen “groben Fehlverhaltens” und einer “schwerwiegenden Verletzung der Pflichten seines Amtes” gestimmt. 82 der 125 Mitgliedsländer votierten für seine Absetzung. Khans Anwalt kündigte an, die Entscheidung mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln anzufechten.

Eine frühere Mitarbeiterin wirft dem 56-jährigen Briten sexuelle Übergriffe vor. Khan weist die Anschuldigungen zurück. Er hatte sein Amt im Mai 2025 vorläufig niedergelegt und war im Juni formell suspendiert worden.

Khan hatte 2024 Haftbefehle gegen Netanyahu und den damaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen des Vorwurfs der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und von Kriegsverbrechen im Gazakrieg erwirkt. Israel und die USA kritisierten das Vorgehen scharf. Beide Staaten sind keine Vertragsparteien des IStGH.

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Khan sei von einer großen Mehrheit der Vertragsstaaten abgesetzt worden, weil diese gewusst hätten, dass er ein “Hochstapler” sei. Die Vertragsstaaten des IStGH hatten am Freitag in New York für Khans Amtsenthebung wegen “groben Fehlverhaltens” und einer “schwerwiegenden Verletzung der Pflichten seines Amtes” gestimmt. 82 der 125 Mitgliedsländer votierten für seine Absetzung. Khans Anwalt kündigte an, die Entscheidung mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln anzufechten.

Eine frühere Mitarbeiterin wirft dem 56-jährigen Briten sexuelle Übergriffe vor. Khan weist die Anschuldigungen zurück. Er hatte sein Amt im Mai 2025 vorläufig niedergelegt und war im Juni formell suspendiert worden.

Khan hatte 2024 Haftbefehle gegen Netanyahu und den damaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen des Vorwurfs der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und von Kriegsverbrechen im Gazakrieg erwirkt. Israel und die USA kritisierten das Vorgehen scharf. Beide Staaten sind keine Vertragsparteien des IStGH.

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