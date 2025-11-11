Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neu-Delhi setzt wegen Smogs auf Hybridunterricht an Schulen
Verkehrsteilnehmer auf einer Straße im Smog in Amritsar

Neu-Delhi setzt wegen Smogs auf Hybridunterricht an Schulen

Dienstag, 11. November 2025 | 16:05 Uhr
Verkehrsteilnehmer auf einer Straße im Smog in Amritsar
APA/APA/AFP/NARINDER NANU
Von: APA/dpa

Wegen starken Smogs müssen Schulen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi für alle Volksschüler Fernunterricht ermöglichen. Der sogenannte Hybridunterricht für Schüler bis zur fünften Klasse soll laut einer Anweisung der Behörden vom Dienstag nicht nur in Neu-Delhi, sondern auch in der umliegenden Region eingeführt werden. Zudem gelten strengere Beschränkungen für Bau- und Abrissarbeiten sowie für bestimmte Transportaktivitäten. Bergbauarbeiten müssen eingestellt werden.

Der Hybridmodus an Schulen ist eine Mischung aus Präsenzklasse und digitalem Unterricht. Während der Corona-Pandemie war auch im bevölkerungsreichsten Land der Erde das Lernen am Bildschirm – wo möglich – die Regel.

Ernsthafte Lage

Die Luftqualität wird von der Kommission für das Luftqualitätsmanagement inzwischen als “ernst” eingestuft, nachdem sie am Montag noch “sehr schlecht” gewesen war. Die jetzt angeordneten Maßnahmen auf der dritten Stufe eines vierstufigen Aktionsplans sollen demnach helfen, “eine weitere Verschlechterung der Luftqualität” zu verhindern.

Die Feinstaubbelastung in Neu-Delhi und der Metropolregion gehört zu den höchsten der Welt, und in der vorwinterlichen Zeit ist sie besonders stark. Zu den Ursachen zählt neben Abgasen von Autos, der Industrie, dem Staub von Baustellen und Müllverbrennungen etwa die Verbrennung von Ernteresten auf den Feldern in den umliegenden Bundesstaaten.

Von der zentralen Umweltbehörde wurden am Dienstag in Neu-Delhi Werte auf einem Luftqualitätsindex von teils weit über 400 gemessen. Die Luftverschmutzung bei solch hohen Werten wirkt sich demnach “auf gesunde Menschen aus und beeinträchtigt ernsthaft solche mit bestehenden Erkrankungen”.

