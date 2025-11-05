Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neue Einsatzbekleidung für die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS
Dank Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse

Neue Einsatzbekleidung für die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS

Mittwoch, 05. November 2025 | 13:38 Uhr
Divise - Einsatzkleidung
CNSAS Alto Adige / Südtirol
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO hat mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse ein wichtiges Projekt zur Erneuerung ihrer Einsatzbekleidung erfolgreich abgeschlossen.

Da sich die Anforderungen an Sicherheit, Funktionalität und Sichtbarkeit im alpinen Gelände ständig weiterentwickeln, ist es unerlässlich, auch die Bekleidung der Einsatzkräfte regelmäßig zu modernisieren. Nur so können Rettungseinsätze unter schwierigsten Bedingungen effizient und sicher durchgeführt werden.

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Stiftung Südtiroler Sparkasse konnte die Einsatzbekleidung unserer Rettungskräfte mit modernen, wetterfesten und funktionalen Kleidungsstücken ergänzt werden, die speziell auf die Bedürfnisse der Bergrettung zugeschnitten sind.⁠

Im Rahmen der offiziellen Projektvorstellung bedankte sich der Direktor der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung, Dario ‚Tassara herzlich bei der Stiftung, vertreten durch Frau Martha Stocker, Mitglied des Stiftungsvorstandes, für die wertvolle finanzielle Unterstützung.

Die langfristige und verlässliche Partnerschaft mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse trägt maßgeblich dazu bei, dass die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung stets auf dem neuesten Stand der Ausrüstung bleibt, zum Schutz und Nutzen aller, die in den Bergen Hilfe benötigen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
65
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
57
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
52
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
49
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
38
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 