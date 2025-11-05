Neue Einsatzbekleidung für die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung C.N.S.A.S. EO hat mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse ein wichtiges Projekt zur Erneuerung ihrer Einsatzbekleidung erfolgreich abgeschlossen.

Da sich die Anforderungen an Sicherheit, Funktionalität und Sichtbarkeit im alpinen Gelände ständig weiterentwickeln, ist es unerlässlich, auch die Bekleidung der Einsatzkräfte regelmäßig zu modernisieren. Nur so können Rettungseinsätze unter schwierigsten Bedingungen effizient und sicher durchgeführt werden.

Dank der großzügigen Unterstützung durch die Stiftung Südtiroler Sparkasse konnte die Einsatzbekleidung unserer Rettungskräfte mit modernen, wetterfesten und funktionalen Kleidungsstücken ergänzt werden, die speziell auf die Bedürfnisse der Bergrettung zugeschnitten sind.⁠

Im Rahmen der offiziellen Projektvorstellung bedankte sich der Direktor der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung, Dario ‚Tassara herzlich bei der Stiftung, vertreten durch Frau Martha Stocker, Mitglied des Stiftungsvorstandes, für die wertvolle finanzielle Unterstützung.

Die langfristige und verlässliche Partnerschaft mit der Stiftung Südtiroler Sparkasse trägt maßgeblich dazu bei, dass die Südtiroler Berg- und Höhlenrettung stets auf dem neuesten Stand der Ausrüstung bleibt, zum Schutz und Nutzen aller, die in den Bergen Hilfe benötigen.