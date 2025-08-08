Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neues Feuer nahe Los Angeles breitet sich schnell aus
Neues Feuer nahe Los Angeles breitet sich schnell aus

Freitag, 08. August 2025 | 11:00 Uhr
Von: APA/dpa

Ein neuer Waldbrand breitet sich unweit von Los Angeles rasant aus. Das “Canyon Fire” war am Donnerstag (Ortszeit) etwa 60 Kilometer nordwestlich des Zentrums der Millionenmetropole ausgebrochen und wuchs innerhalb weniger Stunden auf eine Größe von knapp 20 Quadratkilometern an, wie die kalifornische Brandschutzbehörde Cal Fire mitteilte. Das entspricht einer Fläche von ungefähr 2.800 Fußballfeldern.

Der Brand bedroht nach Angaben der Behörde Stromleitungen und mehrere Gemeinden und ist noch zu null Prozent eingedämmt. Etwa 4.000 Menschen mussten laut Medienangaben bereits ihre Häuser verlassen, weitere 12.000 Anrainer sollten sich für eine Evakuierung bereithalten. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

Erinnerungen an tödliche Brände werden wach

“Unsere Feuerwehrleute arbeiten unermüdlich in der Hitze und im steilen Gelände”, sagte Andrew Dowd, Sprecher der Feuerwehr im Bezirk Ventura County, der “Los Angeles Times”. Zwar gebe es leichte Winde, die das Feuer Richtung Osten trieben, diese sorgten jedoch nicht für weitreichenden Funkenflug wie bei den Bränden im Jänner.

Der Vergleich mit den tödlichen Feuern im Großraum Los Angeles liegt trotzdem nah. Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles mahnte Bewohner naheliegender Gemeinden, Evakuierungsaufrufe ernstzunehmen. “Gehen Sie ohne zu zögern. Das ‘Eaton’-Feuer hat uns gezeigt, wie schnell eine Katastrophe eintreten kann”, schrieb sie auf Facebook. Das sogenannte Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena sowie das “Palisades”-Feuer im Stadtteil Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles hatten zu Beginn des Jahres mehr als 16.000 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Großeinsatz. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben.

Größter Waldbrand des Jahres wächst weiter

Der Bundesstaat an der Westküste der USA ist in diesem Jahr besonders stark von Waldbränden betroffen. Der bisher größte davon, das “Gifford Fire”, in einem Waldgebiet in Zentralkalifornien, breitete sich nach Behördenangaben bis Donnerstagabend auf einer Fläche von mehr als 400 Quadratkilometern aus und war zu 15 Prozent eingedämmt.

