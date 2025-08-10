Neun Verletzte bei Auffahrunfall auf A1 in NÖ

Von: apa

Ein Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei der Auffahrt Ybbs (Bezirk Melk) hat am Sonntag neun Verletzte gefordert, darunter auch mehrere Kinder. Ein nachkommendes Auto war auf einen Pkw samt Anhänger aufgefahren und mit dem Anhänger rechts von der Fahrbahn im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Der zweite Pkw landete an der Mittelbetonwand, berichtete die Feuerwehr. Ein Verletzter wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Die übrigen Verletzten wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr barg die beschädigten Fahrzeuge und stellte sie gesichert ab. Die Unfallursache war zunächst unklar.