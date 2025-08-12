Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei verfolgt Drogendeal in Echtzeit mit
Festnahme in Bozen

Polizei verfolgt Drogendeal in Echtzeit mit

Dienstag, 12. August 2025 | 16:40 Uhr
Polizei Bozen Gericht
Quästur
Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Bozen einem mutmaßlichen Drogendealer das Handwerk gelegt, der unter der Rombrücke sein Lager aufgeschlagen hat.

Die Polizisten waren der Spur einer Frau gefolgt, die sich Zelten von Obdachlosen unter der Brücke genähert hatte. Die Ermittler konnten beobachten wie ein Mann, der später als U. O. aus Nigeria identifiziert wurde, mit der Frau sprach. Er verfügt über eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung.

Gleichzeitig hantierte der Mann mit einer Präzisionswaage und händigte der Frau im Gegenzug für Bargeld mutmaßlich Drogen aus, die er zuvor gewogen hatte.

In diesem Augenblick schlug die Polizei zu. Nachdem die Ermittler die Frau aufgehalten hatten, händigte sie spontan 0,77 Gramm Heroin, 0,37 Gramm Kokain und 1,78 Gramm Haschisch aus, die sie zuvor erworben hatte.

U. O. der noch immer das Bargeld bei sich hatte, wurde unterdessen festgenommen. Nun muss er sich wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

