Neusiedler See: Bootsfahrt und Sport noch möglich

Von: apa

Der Wasserstand am Neusiedler See ist durch die Trockenheit stark gesunken, Wassersport und die Schifffahrt sind jedoch noch – fast ohne Einschränkungen – möglich. Boote sollten nicht zu schwer beladen sein, damit sie nicht zu viel Tiefgang haben. Für die Fische sind die Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt noch kein Problem, erklärte Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, auf APA-Anfrage.

Die jüngsten Niederschläge in der Region haben dafür gesorgt, dass der Wasserstand zumindest nicht mehr rapide absinkt. Aktuell beträgt er 115,17 Meter über Adria. Das sind rund 30 Zentimeter weniger als das langjährige Mittel und auch 15 Zentimeter weniger als der Vorjahreswert. Der niedrigste Wert seit 1965 wurde 2022 erreicht, damals betrug der Wasserstand nur 115,02 Meter über Adria.

Kein Problem für die Fischerei

“Es gibt derzeit keine Schwierigkeiten und kein Fischsterben”, fasste Sailer nach dem Treffen der Wasserstandskommission am Dienstag zusammen. In dieser besprechen Vertreter der Fischerei, der Wasserwirtschaft, des Tourismus, der Gesundheit und der Landessicherheitszentrale im 14-Tage-Rhythmus die aktuelle Situation. Die Fährschifffahrt funktioniere ebenfalls noch. Nur bei starkem Wind kann es Probleme mit dem niedrigen Wasserstand geben. In gewissen Bereichen am See sei etwa das Wingfoilen nicht mehr möglich.

Die Wasserqualität des Neusiedler Sees sei jedenfalls in Ordnung, hieß es weiters aus der Kommission. Die Situation bei Flüssen und Bächen habe sich bezogen auf das gesamte Burgenland durch die Niederschläge etwas erholt.