Aktuelle Seite: Home > Chronik > Neusiedler See: Bootsfahrt und Sport noch möglich
Boote sollten nicht zu schwer beladen sein

Neusiedler See: Bootsfahrt und Sport noch möglich

Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:40 Uhr
Boote sollten nicht zu schwer beladen sein
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Der Wasserstand am Neusiedler See ist durch die Trockenheit stark gesunken, Wassersport und die Schifffahrt sind jedoch noch – fast ohne Einschränkungen – möglich. Boote sollten nicht zu schwer beladen sein, damit sie nicht zu viel Tiefgang haben. Für die Fische sind die Wassertemperatur und der Sauerstoffgehalt noch kein Problem, erklärte Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, auf APA-Anfrage.

Die jüngsten Niederschläge in der Region haben dafür gesorgt, dass der Wasserstand zumindest nicht mehr rapide absinkt. Aktuell beträgt er 115,17 Meter über Adria. Das sind rund 30 Zentimeter weniger als das langjährige Mittel und auch 15 Zentimeter weniger als der Vorjahreswert. Der niedrigste Wert seit 1965 wurde 2022 erreicht, damals betrug der Wasserstand nur 115,02 Meter über Adria.

Kein Problem für die Fischerei

“Es gibt derzeit keine Schwierigkeiten und kein Fischsterben”, fasste Sailer nach dem Treffen der Wasserstandskommission am Dienstag zusammen. In dieser besprechen Vertreter der Fischerei, der Wasserwirtschaft, des Tourismus, der Gesundheit und der Landessicherheitszentrale im 14-Tage-Rhythmus die aktuelle Situation. Die Fährschifffahrt funktioniere ebenfalls noch. Nur bei starkem Wind kann es Probleme mit dem niedrigen Wasserstand geben. In gewissen Bereichen am See sei etwa das Wingfoilen nicht mehr möglich.

Die Wasserqualität des Neusiedler Sees sei jedenfalls in Ordnung, hieß es weiters aus der Kommission. Die Situation bei Flüssen und Bächen habe sich bezogen auf das gesamte Burgenland durch die Niederschläge etwas erholt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
72
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
45
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
31
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Kommentare
21
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 