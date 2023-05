Niederschläge lassen Flüsse in Südtirol wieder anschwellen

Bozen – Die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Tage haben auch die Pegelstände der Flüsse in Südtirol wieder ansteigen lassen.

Am Donnerstag wurde an der Etsch in Salurn ein Tagesmittelabfluss von über 430 Kubikmeter gemessen. Das ist vier Mal so viel wie noch vor einigen Wochen, als die Pegel extrem niedrig standen. Das erklärt der Direktor des Landesamts für Hydrologie und Stauanlagen, Roberto Dinale, im Interview mit der Sonntagszeitung “Zett”.

Dennoch seien die Wasserführungen aber weiterhin unterdurchschnittlich. Bei der Rienz und im Eisack sind es minus 15 Prozent, bei der Etsch minus 30 Prozent. Laut Dinale sei die Trockenheit durch die Niederschläge aber deutlich gebrochen worden. Dass sich die Lage im Hochsommer wieder verschärfen könnte, will er nicht ausschließen.

