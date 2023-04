Niederschlag kommt: Erst am Sonntag scheint die Sonne wieder länger

Bozen – Es wird konkreter: Wie berichtet, steht Südtirol (endlich) verbreiteter Niederschlag bevor. Über die Vorhersagekarte mit landesweitem Niederschlag freut sich auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Nach langer Zeit wieder mal eine Vorhersagekarte mit landesweitem Niederschlag. Verbreitet zu regnen beginnt es morgen Abend bzw. in der Nacht auf Donnerstag. Die Schneefallgrenze sinkt dabei bis in höhere Täler. 🌧️❄️ pic.twitter.com/dwJ2Iwzw8C — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 11, 2023

Das Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch verläuft überwiegend bewölkt. In der Früh kann es in der Nordhälfte Südtirols leicht regnen und schneien, sonst bleibt es noch meist trocken. Im Laufe des Abends, bzw. in der Nacht beginnt es verbreitet zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1500 Meter.

Am Donnerstag Regen und Schnee

Der Donnerstag verläuft aus heutiger Sicht trüb und immer wieder regnet es – am meisten am Vormittag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1200 Meter.

In den nördlichen Tälern frischt allmählich föhniger Wind auf.

Erst am Sonntag scheint die Sonne wieder länger

Am Freitag überwiegen weiterhin die Wolken. Am Alpenhauptkamm und in den Dolomiten kann es noch leicht schneien. Der Samstag bringt weiterhin viele Wolken – im Norden etwas Regen und Schnee. Am Sonntag scheint die Sonne wieder länger.