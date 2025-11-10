Aktuelle Seite: Home > Chronik > November im Zeichen der Prostatagesundheit
Movember: Prostatakrebs ist kein Tabu

November im Zeichen der Prostatagesundheit

Montag, 10. November 2025 | 10:37 Uhr
Movember Mut zur Prostatakrebsvorsorge
SKH – Prostatakrebsvorsorge
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Südtiroler Krebshilfe ruft im Rahmen der internationalen Gesundheitskampagne Movember zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema Prostatakrebs auf. Ziel ist es, Männer für die Früherkennung und Vorsorge zu sensibilisieren und das Schweigen rund um die Prostata zu brechen.

Prostatakrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern – mit einer Hauptinzidenz zwischen 65 und 66 Jahren. Doch auch Männer ab 40 können betroffen sein, insbesondere bei familiärer Vorbelastung. Trotz dieser Fakten bleibt das Thema oft ein Tabu.

Fachleute aus der Urologie betonen: „Warten Sie nicht, bis Beschwerden auftreten. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten und viele gesunde Lebensjahre schenken.“

Ab dem 45. Lebensjahr wird Männern in Südtirol empfohlen, eine urologische Früherkennungsuntersuchung wahrzunehmen. Diese umfasst:

– eine Tastuntersuchung

– bei Verdacht: eine PSA-Wert-Messung, ein Eiweißstoff, der ausschließlich von der Prostata gebildet wird.

Ein erhöhter PSA-Wert kann auf einen Tumor hinweisen – muss aber nicht. Auch gutartige Veränderungen oder Entzündungen können den Wert beeinflussen. Deshalb ist die regelmäßige Kontrolle entscheidend: Sie erhöht die Heilungschancen und ermöglicht schonendere Therapien.

Die Südtiroler Krebshilfe appelliert an alle Männer: „Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gesundheit. Lassen Sie sich untersuchen. Sprechen Sie darüber. Brechen Sie das Tabu.“

Unter dem Motto „Ich schau auf mich – und du?“ will die Organisation Männer ermutigen, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen – für sich selbst und für ihre Familien.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
51
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Kommentare
41
Bozen: Handwerksbetriebe schlagen Alarm
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
30
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
29
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Kommentare
23
Junges Paar entgeht dem Tod auf 3.350 Metern nur knapp
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 