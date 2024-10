Nur die Spitze des Eisbergs: Mann sperrt Partnerin ein und wirft Schlüssel weg

Von: mk

Bozen – Der September ist für die Carabinieri der Kompanie Bozen ein arbeitsintensiver Monat gewesen.

Besonders hervorzuheben ist der koordinierte Einsatz von 30 Carabinieri zur Überwachung des Territoriums am vergangenen Wochenende, bei dem auch konkrete Erfolge erzielt werden konnten: Die eingesetzten Streifen verhafteten im Rahmen von Vollstreckungsbefehlen zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe zwei Personen, die in der Landeshauptstadt untergetaucht waren.

Ein junger Mann, der obdachlos ist, wurde außerdem wegen Hehlerei angezeigt, nachdem er schlafend auf dem Fahrersitz eines hochklassigen Fahrzeugs aufgefunden worden war, das man in den letzten Wochen als gestohlen gemeldet hatte. Der Wagen konnte dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine Kreissäge und ein Pokerset, bei dem es sich ebenfalls um mutmaßliches Diebesgut handelt.

Die Carabinieri verhinderten außerdem einen Wohnungseinbruch in Girlan und meldeten in Bozen einen Migranten, der in der Bahnhofstraße versuchte, kleine Mengen Kokain und Haschisch zu entsorgen, als er die Uniformierten sah.

Darüber hinaus konzentrierten sich die Streifen auf heikle Zonen, wie etwa das Stadttheater mit dem Verdi-Platz, die Umgebung des Bahnhofs, das Don Bosco-Viertel, die Trienter Straße und die Talferpromenade. Insgesamt wurden rund 100 Personen von operativem Interesse identifiziert, 30 Fahrzeuge kontrolliert und drei Personen wegen Nichteinhaltung des Aufenthaltsverbots angezeigt.

Die Kontrollen erstreckten sich auch auf berüchtigte Bars, Pubs und Restaurants, die oft von vorbestraften oder polizeibekannten Personen aufgesucht werden und die häufig wegen Ruhestörung auffallen. Die Carabinieri schließen nicht aus, dass in den kommenden Wochen in mehreren Fällen vorübergehende Sperren verhängt werden.

Auch im Einkaufszentrum Twenty fanden Kontrollen statt: So konnte eine Person gestoppt werden, die mit einer Zange versucht hatte, die Diebstahlsicherung an Kleidungsstücken zu entfernen, um diese unbemerkt aus einer Boutique zu entwenden. Der junge Mann wurde wegen unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt und musste den vollen Betrag für die beschädigten Kleidungsstücke bezahlen.

Besonders bemerkenswert war der Einsatz mehrerer, die eine obdachlose Frau davor bewahrt hatten, von der Rombrücke zu springen und eine Verzweiflungstat zu begehen. Sie konnte gestoppt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Vor wenigen Tagen verhafteten zwei Streifen einen Mann im Stadtviertel Europa-Neustift, der nach einem Streit mit seiner Partnerin diese in der Wohnung gefangen hielt. Der Mann hatte die Haustür und warf den Schlüssel weg. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um die Hilferufe der Frau zu kümmern. Der Mann wurde von den Ordnungshütern aufgespürt und in das Bozner Gefängnis überstellt.

Auch in den Stadtbussen wurden Kontrollen durchgeführt: Zwei Personen wurden angezeigt, da sie Messer bei sich hatten. Einer der Männer wurde auch wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Unterbrechung des öffentlichen Dienstes angezeigt, nachdem er in trunkenem Zustands die Fahrgäste und den Busfahrer der Linie 10A in der Nähe der Vittorio-Veneto-Straße belästigt und bedroht hatte. Sein Verhalten hatte dazu geführt, dass das öffentliche Verkehrsmittel seine Fahrt erst nach dem Eingreifen der Carabinieri wieder aufgenommen werden konnte.

„Unser Einsatz kennt keine Pause. Jede Streife auf der Straße ist eine klare Botschaft: Niemand steht über dem Gesetz und es gibt keine rechtsfreien Räume. In den letzten Tagen haben wir die Kontrollen in der gesamten Stadt verstärkt – von der Peripherie bis ins Zentrum, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und jede Form von Kriminalität zu bekämpfen. Die Bürger können auf uns zählen!“, erklärt der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Bozen, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone.