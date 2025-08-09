Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nur kleinere Brandschäden an Kathedrale von Córdoba
Nur kleinere Brandschäden an Kathedrale von Córdoba

Samstag, 09. August 2025 | 10:57 Uhr
APA/APA/AFP/MADERO CUBERO
Von: APA/dpa

Beim Feuer in der weltberühmten Moschee-Kathedrale im spanischen Córdoba ist nach ersten Angaben kein irreparabler Schaden entstanden. Die Flammen hätten eine Kapelle im Almanzor-Schiff des Gebäudes beschädigt, betonte der Bürgermeister von Córdoba, José María Bellido. “Es ist schrecklich, es gibt Schäden (…), aber es ist keine Katastrophe”, zitierte die Zeitung “Diario Córdoba” den Bürgermeister am Samstag. Auf Bildern war zu sehen, wie Flammen aus dem Dach schlugen.

Das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Gotteshaus, das im vergangenen Jahr von mehr als zwei Millionen Menschen besucht wurde, werde am Samstagmorgen schon wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein, berichtete die Zeitung “El País” unter Berufung auf Angaben der Verwaltung des Gebäudes.

Brandschutzplan für Kathedrale

Das Feuer habe am Vorabend auch deshalb so schnell unter Kontrolle gebracht werden können, weil es für die Moschee-Kathedrale einen Brandschutzplan gab. Mehrere Feuerwehrzüge seien deshalb in kürzester Zeit vor Ort gewesen. Der Brandschutzplan sei unter dem Eindruck des verheerenden Brandes in Notre-Dame 2019 in Paris überarbeitet worden.

In den vergangenen Jahren habe es auch regelmäßig Brandschutzübungen in dem Gebäude gegeben, das auf das Jahr 800 zurückgeht. Das Feuer wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen Kurzschluss in einer Kehrmaschine ausgelöst, die im Inneren des Gebäudes abgestellt war.

Meisterwerk islamischer Architektur in Spanien

Die Kathedrale von Córdoba ist eines der bedeutendsten Bauwerke Spaniens. Ursprünglich im 8. Jahrhundert als Hauptmoschee des Emirats von Córdoba errichtet, war sie ein Meisterwerk islamischer Architektur in Al-Andalus. Berühmt ist sie für ihre endlosen Reihen rot-weißer Hufeisenbögen, die von über 850 Säulen getragen werden.

Nach der christlichen Rückeroberung 1236 wurde sie in eine katholische Kathedrale umgewandelt. Im 16. Jahrhundert errichtete man ein Renaissance-Schiff mitten im islamischen Gebetsraum. So entstand eine einzigartige Synthese aus maurischen und christlichen Baustilen.

