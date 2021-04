Nur zehn Neuinfektionen und kein Todesopfer

Am Wochenende wird weniger getestet

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden 261 PCR-Tests untersucht und dabei acht Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es zwei positive Antigentests.

Seit gestern gab es keine weiteren Corona-Toten. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist mit 16 stabil geblieben. 114 Corona-Patienten befinden sich auf den Normalstationen.

2.575 Südtiroler sind noch in häuslicher Isolation.

Bisher (19. April) wurden insgesamt 545.635 Abstriche untersucht, die von 208.947 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (18. April): 261

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 8

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 46.562

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 545.635

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 208.947 (+84)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.260.056

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 25.172

Durchgeführte Antigentests gestern: 1.223

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 2

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 60 (Stand 18.04.)

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 54

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 4 (3 in Gossensaß, 1 in Sarns) (Stand 18.04.)

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 16 (davon 12 als ICU-Covid klassifiziert) (Stand 18.04.)

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.156 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2.575

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 128.723

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 131.298

Geheilte Personen insgesamt: 69.397 (+72)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2.016, davon 1.632 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 60, davon 45 geheilt. (Stand: 11.04.2021)

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia