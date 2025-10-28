Obdachloser rastet nach Überfall völlig aus

Von: mk

Brixen – Die Carabinieri von Klausen haben am Wochenende einen 38-jährigen Obdachlosen in Brixen festgenommen, der für mehrere Straftaten verantwortlich sein soll. Der Mann mit Migrationshintergrund ist den Behörden bereits bekannt und zeigte sich äußerst aggressviv.

Ein Österreicher hatte sich am Samstag an die Ordnungshüter gewandt, nachdem er in der Romstraße in Brixen von dem 38-Jährigen angegriffen worden war. Der Obdachlose hatte dem Österreicher seine Kopfhörer sowie eine Packung Zigaretten entwendet, während er ihn mit einer zerbrochenen Flasche bedrohte. Die Carabinieri konnten den 38-jährigen auf frischer Tat ertappen.

Als sie einschreiten wollten, flippte der Obdachlose völlig aus und richtete seine Wut auf die Ordnungshüter. Er ging auf die Carabinieri los, schlug mit Faust auf sie ein und verpasste ihnen Fußtritte. Trotz der Attacke gelang es den Ordnungshütern, den Mann bewegungsunfähig zu machen und ihn festzunehmen.

Der 38-Jährige ist in Brixen bekannt und wurde bereits mehrfach wegen Ruhestörung und mehrerer Eigentumsdelikte gemeldet. Außerdem stand er aufgrund einer kürzlich vor Gericht erfolgten Verurteilung unter einer Meldeauflage bei den Carabinieri in Brixen.

Die Ordnungshüter stellten den Mann unter Arrest. Auf ihn wartet nun ein Schnellverfahren.