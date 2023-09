Oberhalb von Meran: Bei 20-Meter-Sturz schwer verletzt

Schenna – Am Taser Höhenweg hat sich am Donnerstag ein Bergunfall zugetragen. Eine Urlauberin aus Deutschland ist dabei vom Weg abgekommen und 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle wiederbelebt werden musste.

Der Notruf traf um 13.30 Uhr ein. Daraufhin machten sich die Bergrettung Meran und der Notarzthubschrauber Pelikan 3 zum Einsatz auf.

Sie bargen die Verunglückte und brachten sie mit schweren Verletzungen ins Meraner Krankenhaus.