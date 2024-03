Ohne Spuren: Autos auf Raststätten mit Störsender geknackt

Bozen – Der Straßenpolizei sind seit mehreren Monaten in der Region immer wieder Diebstahlsdelikte auf Raststätten der A22 gemeldet worden, die ein ähnliches Muster aufwiesen. Weil die Fahrzeuge nicht aufgebrochen worden waren, vermuteten die Ermittler, dass die Täter Störsender nutzten, um die elektronische Verriegelung der Fahrzeuge zu entsperren. Wie sich herausstellte, lagen die Beamten mit ihrem Verdacht genau richtig.

Die Straßenpolizei hat nach den Meldungen die Kontrollen verschärft. Vor einigen Tagen kam es zu einem weiteren Diebstahl auf der Raststätte Garda Est in der Provinz Verona. Die Kommandozentrale in Trient hat darauf sämtliche Streifen auf der Brennerautobahn informiert. Gemeldet wurde außerdem ein verdächtiges Fahrzeug – ein grauer Pkw des Typs Opel Mokka –, der sich in Richtung Norden bewegte.

Rund eine Stunde später nahmen Polizeibeamte in einem Zivilstreifenwagen die Verfolgung des Fahrzeugs auf, nachdem der Opel auf einer Raststätte bei Trient gesehen worden war. Dort war kurz zuvor auch ein weiterer Pkw geplündert worden.

Auf der Raststätte „Laimburg Ost“ in Südtirol wollten die Täter offenbar erneut zuschlagen. Die beiden Insassen des Opel Mokka, bei denen es sich um zwei Männer aus Peru handelte, machten sich an einem Auto zu schaffen, als sie plötzlich merkten, dass sie ins Visier der Polizeibeamten geraten waren.

Während einer der beiden zu Fuß in die nahegelegene Obstwiese flüchtete, eilte der zweite im Wagen davon, bis er von einer Polizeistreife bei Bozen Nord abgefangen wurde. Auch der Komplize, der zu Fuß unterwegs war, kam nicht weit, sondern wurde von einem Beamten eingeholt und festgehalten.

Im Rahmen einer Durchsuchung stellte die Straßenpolizei Beute von drei Diebstählen mit einem Gesamtwert von 7.000 Euro sicher. Unter anderem handelte es sich um Rucksäcke und Laptops. Die Taten waren in der Provinz Verona, im Trentino und in Südtirol verübt worden. Die Gegenstände konnten den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.

Neben dem Störsender hat die Polizei außerdem ein POS-Gerät beschlagnahmt, womit es den Tätern möglich war, gestohlene Kreditkarten auszulesen und über eine südamerikanische Bank mit Zahlungen zu belasten.

Die zwei Männer, die in der Gegend von Mailand ansässig sind, müssen sich nun wegen wiederholten und erschwerten Diebstahls verantworten. Weil einer der beiden über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung erlassen. Derzeit laufen die Ermittlungen, um herauszufinden, ob ähnliche Diebstahlsfälle auch auf das Konto der beiden Peruaner gehen.