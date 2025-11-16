Olang: Verkehrsunfall bei der „Strabit”-Kreuzung

Von: ka

Olang – Am späten Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Niederolang gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw gerufen. Auf der Pustertaler Staatsstraße kam es in der Nähe der Kreuzung „Strabit” zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde.

Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Niederolang übergab die Patienten dem Rettungsdienst. Dieser versorgte sie erst und brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehrleute sicherten das Fahrzeug und halfen bei dessen Bergung. Der Verkehr musste einspurig geregelt werden. Nach einer Stunde und zwanzig Minuten war der Einsatz beendet.