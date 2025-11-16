Welschtirol: Treu zu Tirol und Österreich

Von: mk

Bozen/Trient – In Welschtirol wurden bereits viele der 25 Gedenktafeln, die an die italienischsprachigen Tiroler Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnern sollen, enthüllt. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Südtiroler Heimatbund und dem Welschtiroler Schützenbund.

„Eine traurige Erinnerung auf den Friedhöfen genügt denen, die unter österreichischer Flagge gestorben sind“, schrieb der Quästor von Trient Panini im Oktober 1923 an die Bürgermeister der Venezia Tridentina und erinnerte an das Präfektur Rundschreiben vom Januar desselben Jahres.

Zeitgleich mit der Beschränkung der Gefallenendenkmäler für die Gefallenen für Tirol und für das österreichische Vaterland auf die Friedhöfe, ohne feierliche Zeremonien oder auf öffentlichen Plätzen, war der Vorbehalt, diese „Ehren“ auf öffentlichen Plätzen nur denjenigen zukommen zu lassen, die desertiert waren, um in den Reihen der italienischen „Erlöser“-Armee zu kämpfen.

In Civezzano am 19. Oktober und in Kronmetz und San Michele an der Etsch folgte am 4. November eine Kranzniederlegung auf dem jeweiligen Friedhof. Am 31. Oktober 2025 hat eine Delegation des Welschtiroler Schützenbundes und des Südtiroler Heimatbundes einen Tannenkranz am Kriegerdenkmal für die Gefallenen von 1914 bis 1918 auf dem Friedhof Welschmetz-Mezzolombardo niedergelegt. Ettore Facchinelli, Ivo Facchinelli, für den SHB Marcello Delucca, Buchautor Giuseppe Matuella und die Schützenkompanie Kalisberg waren anwesend.

Marcello Delucca, Heimatbunddelegierter für Welschtirol, erklärte, dieses Projekt entstehe aus der wichtigen Zusammenarbeit zwischen dem SHB und dem Schützenbund Welschtirol. „Die Gedenktafel, die wir am Kranz anbringen, ist eine von 25 Gedenktafeln. Wir werden sie an den Denkmälern für die Tiroler Gefallenen italienischer Muttersprache des Krieges 1914–1918 anbringen. Erinnerung und historische Wahrheit müssen ans Licht gebracht werden, auch für die jüngeren Generationen. Viele Kriegerdenkmäler tragen faschistische Inschriften, die versuchten, unsere Geschichte auszulöschen. In einigen Fällen sind die Namen von Gefallenen nicht mehr lesbar, während die Schriften aus der Zeit des Faschismus erneuert wurden. Wir setzen uns für ihre Pflege und Wiederherstellung ein, in Zusammenarbeit mit den Stadtverwaltungen, im Geiste des Friedens und der Wahrheit“, so Delucca.

„Besonders die Faschisten bemühten sich, einen Krieg zu rechtfertigen, der zum Tod von 680.000 italienischen Soldaten führte, um ein Land zu erobern und zu besetzen, das nie italienisch gewesen war und das nicht italienisch sein wollte“, so SHB-Obmann Roland Lang

Nur 302 Soldaten des heutigen Trentino wechselten im 1. Weltkrieg zu Italien, das sind 0,072 Prozent.

Die auf der Tafel angebrachte Inschrift, die mit den Trauerkränzen niedergelegt werden, lautet: „Die Bevölkerung gedenkt mit Dankbarkeit ihrer im Krieg 1914–1918 gefallenen Mitbürger, die mit Treue und äußerster Selbstlosigkeit ihre Heimat Österreich-Ungarn verteidigten. Ruhet in Frieden.“

