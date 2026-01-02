Von: luk

­Meran – Dr.in Janah Maria Andreis hat mit Jahresbeginn offiziell die Leitung des Gesundheitsbezirks Meran übernommen. Für die Direktorin bot der erste Arbeitstag die Gelegenheit, sich einen Überblick über die zentralen Herausforderungen und laufenden Projekte zu verschaffen und Kontakte zu den Menschen und Fachkräften zu knüpfen, die sie in ihrer Arbeit begleiten werden.

Dr.in Janah Maria Andreis bringt eine fünfjährige Führungserfahrung in der Landesverwaltung mit, wo sie im Ökonomat tätig war, unter anderem als Landesökonomin. In den vergangenen eineinhalb Jahren war sie zudem stellvertretende Direktorin der Abteilung Bereichsübergreifende Dienste. Zu ihren bisherigen beruflichen Stationen zählt auch eine Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft des Rechnungshofs.

Die wichtigsten aktuellen und künftigen Herausforderungen für den Gesundheitsbezirk betreffen vor allem die wohnortnahe Versorgung und Projekte, wie die Gemeinschaftshäuser, die den Sanitätsbetrieb und seine Dienste noch näher an die Bevölkerung bringen sollen.

Die neue Bezirksdirektorin beschreibt ihre Herangehensweise an die neue Aufgabe mit folgenden Worten: „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und gehe sie mit großem Respekt vor der Verantwortung an. Mir ist bewusst, dass ich diesen Weg nicht allein gehe, sondern gemeinsam mit erfahrenen Fachkräften, mit denen ich die Einrichtungen des Gesundheitsbezirks weiterentwickeln und die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger stärken möchte. Die Bevölkerung steht dabei im Mittelpunkt unseres Handelns.”

Anlässlich des Diensteinstandes wünscht auch der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Christian Kofler der neuen Bezirksdirektorin und ihrem Team viel Erfolg bei ihrer künftigen Tätigkeit.