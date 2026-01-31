Aktuelle Seite: Home > Chronik > Olympia 2026: Treffen mit Beherbergungsbetrieben vor Ort
Gesundheitsvorsorge

Olympia 2026: Treffen mit Beherbergungsbetrieben vor Ort

Samstag, 31. Januar 2026 | 07:55 Uhr
IMG-20260130-WA0000
sabes
Schriftgröße

Von: mk

Oberrasen – Am Donnerstag fand im Kulturhaus Oberrasen ein Informationstreffen statt. Dieses wurde vom Südtiroler Sanitätsbetrieb in Zusammenarbeit mit der örtlichen HGV-Sektion organisiert.
Themen des Treffens waren die korrekten Hygienemaßnahmen und die Vorbeugung von Infektionskrankheiten mit Blick auf die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 – ein Event von weltweiter Bedeutung, welches zahlreiche internationale Gäste im Antholzertal, dem Austragungsort der Biathlonwettkämpfe, führen wird.

Während des etwa zweistündigen Treffens wurden nützliche Ratschläge zu korrekten Präventionsmaßnahmen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Restaurants und Bars gegeben. Darüber hinaus wurden Informationsflyer des Südtiroler Sanitätsbetriebes in deutscher, italienischer und englischer Sprache verteilt.

„Dies war eine gute Gelegenheit die richtigen Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten sowohl in der Gemeinschaft als auch in der Küche zu besprechen“, erklärt die Primaria des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP), Dr.in Silvia Spertini. „Der Austausch war sehr positiv. Unsere Fachleute sind immer bereit, schnell und kooperativ zum Schutz der Gäste, und auch der lokalen Bevölkerung und des Personals der Beherbergungsbetriebe zu handeln.“

Die geschäftsführende Primaria des Dienstes für Hygiene der Lebensmittel und Ernährung (SIAN) des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Dr.in Dagmar Regele, ging auf die Händehygiene, das Abstandhalten bei Symptomen, die auf eine Infektion hindeuten, aber auch auf die Lebensmittelsicherheit im Allgemeinen, ein: „In meinem Vortrag habe ich mich auf die Vermeidung der Übertragung von Krankheitserregern über Lebensmittel konzentriert. Glücklicherweise weisen Südtiroler Küchen bereits einen hohen Hygienestandard auf, sodass der Meinungsaustausch mit den anwesenden Hoteliers und Gastronomen sehr konstruktiv war. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, das Personal in den Beherbergungsbetrieben zu schützen. Wenn sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aufgrund einer Infektionskrankheit unwohl fühlt, muss er oder sie zu Hause bleiben und ist zudem verpflichtet, dies dem Arbeitgeber mitzuteilen.“

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
130
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
102
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
83
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
44
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
34
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 