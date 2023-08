Omer Cim [28] hat gekündigt, um seine Ex-Freundin zu beschatten

Schlanders – Neue Details sind in Zusammenhang mit dem Mord an Celine Frei Matzhol bekannt geworden. Die 21-Jährige ist am Sonntag in der Südtiroler Ortschaft Schlanders im Vinschgau tot in der Wohnung ihres Ex-Freundes aufgefunden worden. Die Frau hatte zahlreiche Stichwunden am Körper.

Der 28-jährige Ex-Partner Omer Cim geriet ins Visier der Ermittler und wurde schließlich kurz vor der österreichischen Grenze am Reschenpass durch Schüsse auf sein Auto aufgehalten und festgenommen. Er zeigte sich bisher zur Tat nicht geständig.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, soll der Mann, der ursprünglich aus der Türkei stammt, vor dem Gewaltverbrechen bei seiner Arbeitsstelle in einem Hotel in Latsch die Kündigung eingereicht haben, um der 21-Jährigen nachzustellen. In dem Hotel hatte er als Hausmeister und Hilfskraft gearbeitet.

Die junge Frau soll sich vor Wochen Freunden anvertraut haben. Schließlich habe sie die Kraft gefunden, sich von ihrem gewalttätigen Partner zu trennen. Mit den Freunden wollte sie das Ende der toxischen Beziehung feiern und hat ein gemeinsames Frühstück organisiert.

Doch dazu sollte es nicht kommen. Die 21-Jährige wurde Sonntagfrüh von ihrer Mutter als vermisst gemeldet, weil sie nicht nach Hause gekommen war. Die Carabinieri machten sich daraufhin zur Wohnung des Ex-Freundes auf und verschafften sich Zutritt, nachdem niemand geöffnet hatte. Dort entdeckten sie gegen Mittag die Leiche der jungen Frau. Außerdem soll im Haus ein Messer beschlagnahmt worden sein, das als Tatwaffe eingestuft wird.

Nachbarn haben nicht bemerkt, dass es Streitigkeiten gegeben hat, schreibt die italienische Tageszeitung Alto Adige. Allerdings erklärte eine Anrainerin, dass die 21-Jährige seit rund drei Wochen nicht mehr zur Wohnung des 28-Jährigen gekommen sei.

Omer Cim ist vor zweieinhalb Jahren in den Vinschgau gezogen. Eine Zeit lang wohnte er dort mit seinem Bruder, bis dieser nach Latsch umgezogen ist.

Eintrag auf Facebook weckt Fragen

Rätsel gibt unterdessen auch ein Post auf Facebook auf. Dort schreibt der 28-Jährige auf seinem Profil von einem “einzigen Fehler”, der alles “kosten würde”. Der Beitrag ist nur wenige Wochen vor der Bluttat veröffentlicht worden.