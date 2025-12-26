Aktuelle Seite: Home > Chronik > Online-Abzocke bringt jungen Mann in Bedrängnis
Betrug nach Kontosperre: Schaden fünfstellig

Online-Abzocke bringt jungen Mann in Bedrängnis

Freitag, 26. Dezember 2025 | 16:51 Uhr
Dienstagfrüh startete der Hackerangriff auf die Kärntner Landes-IT
APA/APA/AFP/NICOLAS ASFOURI
Kufstein – Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Kufstein ist in den vergangenen Wochen Opfer eines folgenschweren Online-Betrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen Mitte November und kurz vor Weihnachten 2025.

Der junge Mann wurde zunächst über eine Onlineplattform darüber informiert, dass sein Benutzerkonto bei einem Online-Spiel angeblich gesperrt worden sei. Kurz darauf meldete sich eine unbekannte Person bei ihm und bot Unterstützung bei der angeblichen Entsperrung an. In weiterer Folge wurde der Betroffene mehrfach aufgefordert, Geldbeträge zu überweisen, um das Problem zu beheben.

Der 20-Jährige kam diesen Zahlungsaufforderungen nach und überwies das Geld über verschiedene Online-Zahlungsdienste. Erst später stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Hilfsangebot um eine gezielte Betrugsmasche handelte. Insgesamt entstand dem Opfer dabei ein finanzieller Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird sowohl zum genauen Ablauf der Tat als auch zur Identität der bislang unbekannten Täter ermittelt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich vor betrügerischen Kontaktaufnahmen im Internet und rät zu besonderer Vorsicht bei unerwarteten Zahlungsaufforderungen.

