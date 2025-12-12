Open Days zum Impfen Over-60

Von: Ivd

Bozen – Am Dienstag und Mittwoch können sich Interessierte über 60 Jahre in allen Gesundheitsbezirken kostenlos und ohne Voranmeldung gegen Grippe und Covid impfen lassen.

Dies sind die Termine und Uhrzeiten:

Dienstag

Krankenhaus Bozen: Neue Klinik, Erdgeschoss, 8.30 bis 11.45 Uhr;

Krankenhaus Meran: Blutabnahmestelle (Hochparterre), 14.00 bis 16.00 Uhr;

Krankenhaus Bruneck: Blutabnahmestelle (Erdgeschoss), 13.30 bis 16.30 Uhr.

Mittwoch

Krankenhaus Brixen: Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Gebäude C, 2. Stock, 13.30 bis 16.00 Uhr.

Die Bürger können sich für eine Einfachimpfung gegen Grippe oder gegen Covid oder für die Zweifachimpfung entscheiden. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Personen über 60 Jahre. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es reicht, in einem der oben genannten Impfzentren rechtzeitig zu erscheinen.

Für weitere Informationen zur Impfkampagne