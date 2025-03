Opfer der Brandkatastrophe in Nordmazedonien identifiziert

Von: APA/AFP

Drei Tage nach dem verheerenden Brand bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien haben die Behörden alle 59 Todesopfer identifizieren können. Wie Innenminister Pance Toskowski am Dienstag mitteilte, liegt die Zahl der Verletzten nach der Brandkatastrophe in der Kleinstadt Kocani im Nordosten des Landes mittlerweile bei 196, darunter sind 20 Minderjährige. 16 Menschen wurden demnach festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Bisher seien 72 Zeugen befragt worden, um den Vorfall von Sonntagnacht aufzuklären, fügte Toskowski hinzu. Ermittler der Finanzpolizei und der Abteilung für organisierte Kriminalität hätten Büros der Stadtverwaltung in Kocani durchsucht und Dokumente zu der Diskothek beschlagnahmt, in der der Brand ausgebrochen war. Der Bürgermeister der Stadt hatte am Montag seinen Rücktritt eingereicht.

Ermittlungen werden von Beamten aus der Hauptstadt durchgeführt

Zudem seien Büros von Angestellten des Wirtschaftsministeriums durchsucht worden, da diese an “illegalen Aktivitäten in Bezug auf die Erteilung von Lizenzen” beteiligt gewesen sein könnten, sagte Toskowski weiter. Ermitteln würden nicht die lokalen Polizeidirektionen sondern Beamte aus der Hauptstadt Skopje. Dies bedeute nicht, dass die Polizisten vor Ort mitschuldig sein, fügte Toskowski hinzu, sondern solle lediglich sicherstellen, “dass die Ermittlungen ohne Druck, Argwohn und unzulässigen Einfluss” ablaufen könnten.

Der Brand hatte sich in der Nacht auf Sonntag während eines Auftritts des Hip-Hop-Duos DNK in dem Club “Pulse” ereignet, in dem sich hunderte junge Fans drängten. Den Ermittlungen zufolge wurde das Feuer offenbar durch Pyrotechnik während der Bühnenshow ausgelöst, die die brennbare Deckenverkleidung des Clubs in Brand setzte.

500 Menschen im Club, doch nur 250 verkaufte Eintrittskarten

Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen unter anderem wegen Korruption und Bestechung eingeleitet. Laut Innenministerium hatten sich zum Unglückszeitpunkt etwa 500 zumeist junge Menschen in dem Club aufgehalten, obwohl nur 250 Eintrittskarten verkauft worden waren. Viele der Opfer starben laut Krankenhauschefin Kristina Serafimowska im Gedränge, als die Konzertbesucher in Panik zum Ausgang stürmten.

Nach Angaben des Innenministeriums war die Lizenz des Clubs gefälscht. Der Staatsanwaltschaft zufolge verfügte die Diskothek außerdem über zu wenige Notausgänge und hatte nicht genügend Feuerlöscher. Zudem habe sie keine Erlaubnis zum Abbrennen von Pyrotechnik gehabt. Auch hätten nicht wie für derartige Veranstaltungen vorgeschrieben Rettungswagen vor dem Gebäude für Notfälle bereitgestanden.