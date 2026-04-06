Oster-Rückreiseverkehr sorgt für Staus in Südtirol

Von: luk

Bozen/Brenner – Mit dem Ende der Osterferien hat in Südtirol starker Rückreiseverkehr eingesetzt. Auf den wichtigsten Verkehrsachsen kommt es zu erheblichen Behinderungen, insbesondere auf der Brennerautobahn.

Laut der Verkehrsmeldezentrale gibt es in Fahrtrichtung Norden Stau und Kolonnenverkehr zwischen Verona Nord und Bozen Süd sowie zwischen Brixen und dem Brenner. Besonders betroffen ist auch der Abschnitt zwischen Bozen Nord und Klausen, wo sich temporär ein rund sechs Kilometer langer Stau aufgrund eines defekten Fahrzeugs gebildet hat.

In Richtung Süden kommt es ebenfalls zu Verzögerungen: Zwischen Trient und Affi staut sich der Verkehr. Zusätzlich gibt es zwischen dem Brenner und Sterzing einen etwa zwei Kilometer langen Stau wegen Überlastung.

Nicht nur die Autobahn ist betroffen: Auch auf der Pustertalerstraße in Richtung Brixen sowie auf der Vinschgerstraße Richtung Reschen kommt es zu starkem Verkehrsaufkommen. Auf der Vinschgerstraße staut es aktuell zwischen Forst und Töll.

Am Reschenpass ist bei Schluderns weiterhin eine Einbahnregelung eingerichtet. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Zufahrt zu einem Umspannwerk, die auch am Wochenende andauern.

Südtirol war über die Osterfeiertage dank des frühlingshaften Wetters ein gefragtes Reiseziel. Besonders Gäste aus dem deutschsprachigen Ausland kamen nach Südtirol aber auch in die Region rund um den Gardasee.