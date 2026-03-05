Osttiroler Hotelmitarbeiter stirbt bei Kohlenmonoxidunfall

Von: apa

Ein 57-jähriger Mitarbeiter eines Hotel- bzw. Gastronomiebetriebes im Osttiroler Hopfgarten in Defereggen ist Donnerstagvormittag offenbar durch einen Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen. Der Angestellte war leblos im Pelletslager der Heizungsanlage im Untergeschoß des Gebäudes gefunden worden, berichtete die Polizei. Mitarbeiter zogen ihn aus dem Lager und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Für den 57-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät, er verstarb an Ort und Stelle.

Von der nachalarmierten Feuerwehr wurden erhöhte CO-Werte im Gebäude festgestellt, hieß es. Man gehe weiter von einem technischen Gebrechen als Ursache für den Kohlenmonoxid-Vorfall aus, sagte der Kommandant der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol, Erich Gliber, zur APA. Aus dem Pelletslager sei es dann offenbar zu einer Gasbildung gekommen. Der tödlich verunfallte Österreicher dürfte das Gas wohl eingeatmet habe. Im Lager selbst sei die Kohlenmonoxid-Konzentration jedenfalls am größten gewesen, so Gliber, der aber betonte, dass die genaue Todesursache noch nicht endgültig feststehe. Die weiteren Ermittlungen würden durch das Landeskriminalamt durchgeführt. “Eine CO-Vergiftung ist aufgrund der ersten Untersuchungen wahrscheinlich, die genaue Todesursache ist aber noch Gegenstand weiterer Abklärung”, erklärte indes auch Arzt Gernot Walder vom Notarztverband Osttirol. Der 57-Jährige war von Kollegen im Pelletslager aufgefunden worden.

Insgesamt 15 Personen – darunter Einsatzkräfte und Angestellte des Betriebes – wurden zudem an Ort und Stelle von der Rettung ambulant behandelt. Überwiegend wurde eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt. Die Betroffenen erhielten eine Sauerstofftherapie, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Zu dem tödlichen Unfall war es gegen 9.15 Uhr gekommen.