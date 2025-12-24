Aktuelle Seite: Home > Chronik > Papst überrascht Gläubige auf dem Petersplatz
Papst überrascht Gläubige auf dem Petersplatz

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 22:19 Uhr
Heiliger Vater inmitten von Gläubigen
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Von: apa

Papst Leo XIV. hat sich am Mittwoch vor der Christmette überraschend auf den regennassen Petersplatz begeben, um die dort versammelten Gläubigen zu begrüßen. “Danke, dass Sie auch im Regen gekommen sind. Frohe Weihnachten an alle!”, sagte er kurz vor Beginn der Weihnachtsmette. Trotz anhaltenden Starkregens versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem Petersplatz und verfolgten die Christmette über Großbildschirme. In der voll besetzten Petersbasilika begannen die Gebete.

Dort stand Papst Leo XIV. kurz darauf seiner ersten Christmette vor. In seiner Ansprache an die Gläubigen auf dem Platz sagte der Papst: “Wir wollen gemeinsam das Weihnachtsfest feiern. Jesus Christus, der für uns geboren wurde, bringt Frieden und die Liebe Gottes. Frohe Weihnachten euch allen. Gott schütze und segne eure Familien”.

Christmette begann später

Papst Leo zog in feierlicher Prozession in den Petersdom ein, um seiner ersten Christmette vorzustehen. An der Messe am zentralen Altar konzelebrierten nahezu 250 Kardinäle, Bischöfe und Priester. Der Chor der Sixtinischen Kapelle begleitete den Einzug mit Weihnachtsgesängen.

Die Christmette begann in diesem Jahr um 22.00 Uhr, später als bei Leos Vorgänger Franziskus. Dieser hatte, gesundheitlich bereits angeschlagen, zu Weihnachten 2024 das Heilige Jahr eröffnet. Im Rollstuhl sitzend hatte er mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms das Heilige Jahr eingeläutet, das nun am 6. Jänner 2026 zu Ende geht.

