Paragleiterabsturz bei Bruneck

Bruneck – In Reischach bei Bruneck ist es am Freitagnachmittag zu einem Freizeitunfall gekommen. Gegen 14.30 Uhr ist ein Paragleiter abgestürzt und in den Bäumen hängen geblieben.

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Bergrettung und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 kümmerten sich um die Erstversorgung. Im Anschluss wurde der Patient ins Brunecker Krankenhaus gebracht.

Nur wenig später ging ein weiterer Notruf in der Landesnotrufzentrale ein: Oberhalb von St. Nikolaus im Ultental ist eine Person beim Wandern verunglückt. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Meraner Spital eingeliefert. Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 3 sowie die Bergrettung.