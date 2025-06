Parken im Urlaub will gelernt sein

Von: mk

Bozen – Laut ÖAMTC Reisemonitoring 2025 bleibt der private Pkw Spitzenreiter als Transportmittel für den Sommerurlaub: Sieben von zehn Reisenden planen unter anderem diesen im Urlaub zu nutzen (71 Prozent). Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich über die Parkregelungen in den jeweiligen Regionen informieren, denn diese sind im europäischen Ausland nicht einheitlich und können schnell zu Verwirrung und Strafen führen.

“In Spanien kann man fürs Falschparken mit bis zu 200 Euro gestraft werden, in Ungarn mit bis zu rund 390 Euro”, erklärt die ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. “Auch parken ohne Ticket kann teuer werden: Nach wie vor erhalten Club-Mitglieder hohe Zahlungsforderungen, weil sie vor Jahren ohne Ticket in Kroatien geparkt haben. Daher: Unbedingt vor Ort informieren und bezahlte Parktickets auch nach der Reise noch bis zu fünf Jahre als Beweis für die Zahlung aufbewahren.”

Parkregelungen in Italien

Italien ist nach wie vor eine der beliebtesten Urlaubdestinationen für Gäste aus Deutschland und Österreich. Was für Südtiroler oft selbstverständlich ist, gilt nicht immer für Touristen: So sollten Urlauber auf schwarz-gelbe Markierungen achten, denn dort herrscht absolutes Parkverbot.

Weiße Randlinien zeigen kostenlose Parkplätze an und blau bedeutet “gebührenpflichtig”. Zudem gilt: Das Abstellen von Fahrzeugen ist (außer in Einbahnen) nur am rechten Fahrbahnrand zulässig. Vor Mülltonnen ist das Parken verboten.

Wird man in Italien fürs Falschparken gestraft, sollte die Strafe binnen fünf Tagen gezahlt werden – so bekommt man einen Nachlass von 30 Prozent. Wird die Strafe hingegen nicht binnen 60 Tagen bezahlt, verdoppelt sich der zu zahlende Betrag.

Kroatien

Der Parkausweis für Menschen mit Behinderungen berechtigt in Kroatien nur zum Parken auf speziell gekennzeichneten Parkplätzen und befreit er nicht von den Gebühren oder zeitlichen Beschränkungen in Kurzparkzonen.

Griechenland

Die gängigen Markierungen gelb für Parkverbot, blau für gebührenpflichtiges und weiß für kostenloses Parken gelten auch für das beliebte Urlaubsziel Griechenland. Zudem herrscht ein Parkverbot auf Vorfahrtsstraßen. “Auch bei Halteverbotstafeln in Griechenland sollte man genau hinschauen: Halteverbotsschilder mit einer senkrechten Linie gelten in ungeraden Monaten, mit zwei Linien an geraden Monaten”, so die Expertin des Mobilitätsclubs.

Spanien

Eine durchgängig gelbe Linie markiert auch in Spanien ein Halte- und Parkverbot. Ist die Linie unterbrochen, handelt es sich nur um ein Parkverbot. Zudem werden Parkplätze, die für Anwohner reserviert sind, mit grüner oder orangener Farbe gekennzeichnet. Auch in Spanien kann man mit rascher Zahlung sparen: Bei Bezahlung innerhalb von 20 Tagen ist nur der halbe Betrag fällig.