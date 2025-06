Passant am Brenner bis auf die Zähne bewaffnet

Von: mk

Brenner – Die Carabinieri haben am Brenner mehrere Stichwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände beschlagnahmt. Eine Mann, der sich in der Nähe eines Supermarkts aufhielt, hatte die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter erregt, zumal er gut sichtbar einen 50 Zentimeter langen Teleskopschlagstock am Gürtel trug.

Der Vorfall hat sich bereits am Montag letzter Woche ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Carabinieri entschieden sich zu einer umgehenden Kontrolle und durchsuchten den Mann. Dabei kam ein regelrechtes Arsenal zum Vorschein: ein Jagdmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge, zwei Metallschlagringe, ein Springmesser sowie zwei weitere Klappmesser.

Der Betroffene, ein Mann thailändischer Herkunft, der ohne festen Wohnsitz in Italien lebt, konnte keine plausible Erklärung für den Besitz der Gegenstände liefern. Stattdessen gab an, sie zur Selbstverteidigung mit sich zu führen.

Der Mann wurde wegen unerlaubten Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen auf freiem Fuß angezeigt.