Trauer über Südtirol hinaus

Paul Hanny [85] verstorben

Samstag, 10. Januar 2026 | 11:27 Uhr
Von: luk

Bozen – Der über Südtirol hinaus bekannte Paul Hanny ist am Freitag im Alter von 85 Jahren verstorben, berichtet das Nachrichtenportal stol.it. Geboren wurde er am 20. Juni 1940 in Naturns.

Hanny war mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner eng befreundet und nahm mit ihm an einer Expedition auf einen Achttausender teil. Gemeinsam sorgten sie 1985 für Aufsehen, als sie Yaks nach Südtirol brachten. Vor allem in Sulden prägte Hanny über Jahre die touristische Entwicklung und machte den Ort auch bei prominenten Gästen bekannt.

2019 wurde Paul Hanny zum Ehrenbürger der Gemeinde Stilfs ernannt. Zuletzt lebte er in Latsch. Die Trauerfeier findet am Montag um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche von Latsch statt.

Bezirk: Vinschgau

