Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pensionistin in Wiener Heim getötet
Wiener Pensionistin getötet

Pensionistin in Wiener Heim getötet

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 11:27 Uhr
Von: apa

Eine 87-Jährige ist am Dienstag in einem Pensionistenheim in Wien-Döbling tot aufgefunden worden. Aufgrund der Spuren konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Dieser Verdacht wurde nun durch eine am Mittwochabend durchgeführte Obduktion bestätigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Laut dem vorläufigen Ergebnis des Gerichtsmediziners ist von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Die Pensionistin war gegen 13.45 Uhr tot in dem privaten Pensionistenheim entdeckt worden. Die Leiche lag im Bett. So wie die 87-Jährige gefunden wurde, war eine Tötung zwar nicht offensichtlich, doch die Umstände so verdächtig, dass ein Fremdverschulden möglich schien. Eine Tötung wurde durch die Obduktion eindeutig bestätigt. Woran sie starb, gab die Polizei nicht bekannt, dies sei “Täterwissen”, sagte Sprecherin Irina Steirer.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit würden u.a. Spuren gesichert und die Untersuchungen liefen in alle Richtungen. Um die Arbeit der Kriminalisten nicht zu gefährden, würden vorerst keine näheren Details bekanntgegeben.

