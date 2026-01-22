Olympischen Winterspiele geraten durch Klimakrise unter Druck

Von: luk

Innsbruck/Cortina – Olympische und Paralympische Winterspiele geraten durch die Klimakrise zunehmend unter Druck. Eine neue internationale Studie der Universitäten Waterloo, Innsbruck und Toronto zeigt, wie steigende Temperaturen und unsichere Schneeverhältnisse die Auswahl an möglichen Austragungsorten einschränken. Laut den Autoren sind Anpassungen nötig, damit die Spiele auch in Zukunft fair und sicher ausgetragen werden können. Federführend an der Analyse beteiligt ist Robert Steiger, Tourismusforscher an der Universität Innsbruck.

Untersucht wurden jene 93 Standorte, die das Internationale Olympische Komitee IOC als mögliche Austragungsorte für Olympische Winterspiele führt. Das Team um den Klimaforscher Daniel Scott von der University of Waterloo und Robert Steiger vom Institut für Finanzwissenschaft der Universität Innsbruck hatte bereits in einer früheren Arbeit gezeigt, dass bei Beibehaltung der aktuellen Klimapolitik von diesen 93 Orten langfristig nur noch 52 als verlässliche Gastgeber für Olympische Spiele und 22 für die Paralympics gelten. Das Ergebnis fällt auch in der neuen Studie deutlich aus: Entlang des aktuellen Emissionspfads verliert ein großer Teil dieser Orte bis 2050 seine Tauglichkeit als Austragungsort für Winterspiele. Besonders betroffen ist Europa: In Westeuropa, wo heute noch fast alle potenziellen Austragungsorte für Olympische Spiele als schneesicher gelten, sinkt der Anteil verlässlicher Standorte in den Szenarien der Studie auf rund 40 Prozent. Für die später terminierten Paralympics fällt die Bilanz noch drastischer aus. In Westeuropa sind bis zur Mitte des Jahrhunderts nur noch etwa 20 Prozent der Austragungsorte in diesem Zeitraum als schneesicher einzustufen. „Wir sehen, dass die Klimakrise nicht nur einzelne schlechte Winter bringt, sondern das Fundament des Wintersports verändert“, sagt Robert Steiger. „Die Risiken für Fairness und Sicherheit im Wettkampf nehmen zu, da Phasen mit ungewöhnlich warmem Wetter während der Spiele wahrscheinlicher werden und die Schneequalität stark beeinträchtigen können. Je besser es gelingt, den Temperaturanstieg zu begrenzen, desto seltener und weniger ausgeprägt treten solche Ereignisse auf. Klimaschutz reduziert daher ganz konkret das Risiko für problematische Bedingungen während der Spiele.”

Frühere Termine sinnvoll

Die Autoren der Studie zeigen mehrere Stellschrauben auf, mit denen sich die Winterspiele in der Klimakrise robuster aufstellen lassen. Ein besonders wichtiger Hebel ist der Zeitpunkt der Bewerbe. Eine vollständige Zusammenlegung von Olympischen und Paralympischen Winterspielen im Februar wäre aus klimatischer Sicht zwar attraktiv, die Forschenden halten sie wegen der Größe und Komplexität eines gemeinsamen Programms jedoch für schwer umsetzbar. Deutlich realistischer erscheint eine Vorverlegung beider Veranstaltungen um zwei bis drei Wochen. Die Modellrechnungen von Steiger, Scott und ihrem Team zeigen, dass eine solche Anpassung die Zahl klimatisch verlässlicher Austragungsorte stark erhöhen würde, vor allem für die Paralympics. Wenn die Olympischen Spiele bereits Ende Januar beginnen und die Paralympics im späten Februar stattfinden, steigt die Zahl der verlässlichen Orte für die Paralympics in manchen Szenarien von 22 auf 38, während die Verluste bei den Olympischen Spielen gering bleiben. „Wir können den Verlauf der Klimakrise nicht kurzfristig stoppen“, sagt Steiger. „Aber wir können deutlich klüger wählen, wann und wo wir große Wettbewerbe im Schneesport austragen.“

Keine Winterspiele ohne Kunstschnee

Eine zweite Schlüsselfrage betrifft den Umgang mit Kunstschnee. Die Studie zeigt, dass Olympische Winterspiele ohne technische Beschneiung in Zukunft nicht mehr verlässlich planbar wären. Ohne Kunstschnee sind von den 93 untersuchten Standorten schon heute nur noch wenige für sichere und faire Bewerbe im Schneesport geeignet. Die Modelle zeigen, dass die Zahl der potenziellen Gastgeber ohne Beschneiung bis in die 2050er Jahre auf nur noch vier Orte weltweit sinken würde. „Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik an der starken Nutzung von Kunstschnee, etwa in Peking“, sagt Scott. „Aber ein genereller Verzicht ist keine realistische Option, genauso wenig wie die Rückkehr von Eishockey, Eiskunstlauf oder Curling ins Freie. Ohne Beschneiung würden die Spiele sehr viel häufiger von unsicheren und unfairen Bedingungen oder abgesagten Bewerben geprägt sein, am Ende gäbe es Winterspiele ohne Schneesport.“ Robert Steiger betont, dass Beschneiung effizient und möglichst klimafreundlich organisiert werden müsse, mit moderner Technik, sparsamem Einsatz von Wasser und Energie und einem möglichst geringen Ausstoß von Treibhausgasen.

Relevanz für den Wintertourismus

Viele der genannten Überlegungen lassen sich direkt auf den Wintertourismus übertragen. „Regionen, die ihr eigenes Klimarisiko kennen, können ihre Strategien gezielt anpassen. Dazu gehören eine stärkere Fokussierung auf höher gelegene und klimatisch robustere Flächen, eine sorgfältige Planung der Beschneiung und der Ausbau von Angeboten, die nicht zwingend auf Schnee angewiesen sind“, so Steiger. Diese Überlegungen decken sich mit den Ergebnissen des Zweiten Österreichischen Sachstandsberichts zum Klimawandel, AAR2, an dem Robert Steiger als Leitautor mitgewirkt hat. Der Bericht zeigt, dass die Zahl der Tage mit natürlicher Schneebedeckung in vielen Regionen Österreichs seit Jahrzehnten zurückgeht und Wintersportdestinationen zu den besonders verletzlichen Bereichen der österreichischen Wirtschaft gehören. „Was wir an den potenziellen Olympia-Standorten berechnen, spüren Tourismusregionen in den Alpen längst im Alltag. Die Winter werden kürzer, die Saisonen unsicherer und das wirtschaftliche Risiko steigt“, so Steiger. „Umso wichtiger ist es, die regionalen Auswirkungen der Klimakrise zu kennen und Anpassungsstrategien mit konsequentem Klimaschutz zu verbinden.“