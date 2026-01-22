Aktuelle Seite: Home > Chronik > Serie von Diebstählen in Brixen aufgeklärt
Algerier (21) muss nun mit einer Anzeige klarkommen

Serie von Diebstählen in Brixen aufgeklärt

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 09:40 Uhr
22.01.2026 CC Bressanone
Carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben den mutmaßlichen Täter einer Serie von Diebstählen in der Stadt ausgeforscht und angezeigt.

Ausgangspunkt waren mehrere Diebstahlsanzeigen. Betroffen waren ein Sanitätsfachgeschäft in der Regensburger Allee, aus dem rund 15 Kartons mit medizinischen Produkten entwendet wurden, sowie das Restaurant „Bella Cina“ in der Dantestraße. Dort wurden fünf Mobiltelefone, etwa 200 Euro Bargeld, Weinflaschen und weitere Gegenstände gestohlen.

Obwohl beide Betriebe über keine Alarmanlagen verfügten, lieferten Videoaufzeichnungen entscheidende Hinweise. Die Auswertung der Aufnahmen führte zu einem bereits bekannten Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen Algerier (21) ohne festen Wohnsitz, der sich regelmäßig in Brixen aufhält.

Der Mann konnte nach gezielten Nachforschungen ausfindig gemacht werden. Bei einer Durchsuchung seines vorübergehenden Unterschlupfs stellten die Carabinieri einen Teil der gestohlenen Ware aus dem Restaurant sowie drei Fahrräder sicher, deren Herkunft derzeit überprüft wird.

Der Tatverdächtige führte die Exekutivbeamten anschließend zu einem Versteck, in dem die restliche Beute deponiert war. Sichergestellt wurden unter anderem alle entwendeten Mobiltelefone, elektronische Geräte sowie zwei Kellnergeldbörsen mit insgesamt 160 Euro Bargeld. Zudem wurde ein Klappmesser gefunden. Der Mann wurde daher nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
106
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
49
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Kommentare
36
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
26
Klare Abfuhr für Trump
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Der perfekte Familienurlaub am Meer
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 