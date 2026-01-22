Serie von Diebstählen in Brixen aufgeklärt

Von: luk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen haben den mutmaßlichen Täter einer Serie von Diebstählen in der Stadt ausgeforscht und angezeigt.

Ausgangspunkt waren mehrere Diebstahlsanzeigen. Betroffen waren ein Sanitätsfachgeschäft in der Regensburger Allee, aus dem rund 15 Kartons mit medizinischen Produkten entwendet wurden, sowie das Restaurant „Bella Cina“ in der Dantestraße. Dort wurden fünf Mobiltelefone, etwa 200 Euro Bargeld, Weinflaschen und weitere Gegenstände gestohlen.

Obwohl beide Betriebe über keine Alarmanlagen verfügten, lieferten Videoaufzeichnungen entscheidende Hinweise. Die Auswertung der Aufnahmen führte zu einem bereits bekannten Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen Algerier (21) ohne festen Wohnsitz, der sich regelmäßig in Brixen aufhält.

Der Mann konnte nach gezielten Nachforschungen ausfindig gemacht werden. Bei einer Durchsuchung seines vorübergehenden Unterschlupfs stellten die Carabinieri einen Teil der gestohlenen Ware aus dem Restaurant sowie drei Fahrräder sicher, deren Herkunft derzeit überprüft wird.

Der Tatverdächtige führte die Exekutivbeamten anschließend zu einem Versteck, in dem die restliche Beute deponiert war. Sichergestellt wurden unter anderem alle entwendeten Mobiltelefone, elektronische Geräte sowie zwei Kellnergeldbörsen mit insgesamt 160 Euro Bargeld. Zudem wurde ein Klappmesser gefunden. Der Mann wurde daher nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.