Meraner Therme soll erweitert werden

Meran – Die Terme di Merano sollen künftig um ein zusätzliches Stockwerk erweitert werden. Geplant ist eine Erweiterung vor allem für den Saunabereich, um mehr Platz für Besucher zu schaffen.

Die Investition wird auf 13 bis 14 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Meran, die rund fünf Prozent der Anteile hält, soll laut Bürgermeisterin Katharina Zeller etwa drei Millionen Euro beitragen. Vizebürgermeister Nerio Zaccaria verhandelt derzeit mit dem Land über eine mögliche Aufteilung der Summe auf mehrere Jahre.

Die Besucherzahlen der Therme steigen weiterhin: 2025 nutzten rund 359.700 Gäste die Badebereiche, weitere 185.000 besuchten die Sauna. Die Grünen im Landtag stellten inzwischen Fragen zur Finanzierung des Projekts, da die Provinz rund 95 Prozent der Anteile an der Therme hält.