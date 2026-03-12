Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Meraner Therme soll erweitert werden
Zusätzliches Stockwerk für 14 Mio. Euro

Meraner Therme soll erweitert werden

Donnerstag, 12. März 2026 | 08:48 Uhr
Die Badehalle der Therme Meran - La sala bagnanti delle Terme Merano
Oliver Jaist 2025
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Die Terme di Merano sollen künftig um ein zusätzliches Stockwerk erweitert werden. Geplant ist eine Erweiterung vor allem für den Saunabereich, um mehr Platz für Besucher zu schaffen.

Die Investition wird auf 13 bis 14 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt Meran, die rund fünf Prozent der Anteile hält, soll laut Bürgermeisterin Katharina Zeller etwa drei Millionen Euro beitragen. Vizebürgermeister Nerio Zaccaria verhandelt derzeit mit dem Land über eine mögliche Aufteilung der Summe auf mehrere Jahre.

Die Besucherzahlen der Therme steigen weiterhin: 2025 nutzten rund 359.700 Gäste die Badebereiche, weitere 185.000 besuchten die Sauna. Die Grünen im Landtag stellten inzwischen Fragen zur Finanzierung des Projekts, da die Provinz rund 95 Prozent der Anteile an der Therme hält.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
© 2026 First Avenue GmbH
 