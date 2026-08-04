Percha: Sondertransport verliert Wassertank

Von: Lukas Unterkofler

Percha – Ein Zwischenfall mit einem Sondertransport hat am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz in Percha gesorgt. Gegen 21.00 Uhr verlor ein Transportfahrzeug im Bereich der Kreuzung Litschbach seine Ladung, einen großen Wassertank für ein Heizwerk.

Der Tank kam außerhalb der Fahrbahn zum Liegen. Verletzt wurde niemand, auch an anderen Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Percha wurde alarmiert und übernahm die Ausleuchtung der Unfallstelle sowie die Absicherung der Straße und die Verkehrsregelung. In Zusammenarbeit mit einem privaten Kranunternehmen wurde die Ladung geborgen, gesichert und anschließend auf einen Tieflader verladen. Aufgrund der Größe des Tanks gestalteten sich die Arbeiten zeitaufwendig.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich abgeschlossen werden. Neben der Feuerwehr standen auch die Carabinieri Bruneck sowie der zuständige Straßendienst im Einsatz.