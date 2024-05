Person am Pößnecker Klettersteig abgestürzt – tot

Gröden – Am Sonntagmorgen hat sich am Pößnecker Klettersteig in Gröden gegen 9:20 Uhr ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ersten Berichten zufolge stürzte eine Person an einem der ältesten Klettersteige Südtirols ab und kam dabei ums Leben.

Neben den Rettungskräften, darunter der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Bergrettung Gröden und die Notfallseelsorge war auch die Finanzpolizei vor Ort im Einsatz.