Pfefferspray-Attacke im Baumarkt: Alle müssen ins Freie

Versuchter Ladendiebstahl in Bozen

Von: mk

Bozen – Ein versuchter Ladendiebstahl in der Bozner OBI-Filiale in der Waltraud-Gebert-Deeg-Straße in Bozen ist völlig eskaliert: Der Täter setzte Pfefferspray gegen die Mitarbeiter des Baumarkts ein. Weil sich das Reizgas ausbreitete, hatten die Angestellten beim Atmen Schwierigkeiten und mussten sich ins Freie begeben. Die Polizei konnte den aktenkundigen Mann stellen.

Der Vorfall hatte sich am Nachmittag vor mehreren Tagen ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt: Aufmerksame Angestellte hatten den Mann beobachtet, wie er Waren von den Regalen genommen und in seiner Kleidung zu versteckt hatte. Als der Verdächtige den Bereich der Kasse passierte, stellten ihn Zuständige für die Sicherheit zur Rede: Falls er etwas eingesteckt habe, ohne dafür zu bezahlen, sollte er die Waren zurückgeben. Andernfalls würde man die Polizei alarmieren, hieß es.

Angesichts der Zwickmühle, in der er sich befand, griff der Mann zu einem drastischen Mittel: Er zog eine Dose Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte den Inhalt den Angestellten ins Gesicht. Trotz des unerwarteten Angriffs gelang es den Mitarbeitern, den Mann festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die anschließende Auswertung von Aufnahmen der Überwachungskamera bestätigte die Aussagen der Anwesenden, die Zeuge des Vorfalls geworden waren.

Da sich das Reizgas in den gesamten Räumlichkeiten der Filiale verbreitet hatte, brachten die Polizisten den Festgenommenen in ihren Streifenwagen und baten die Mitarbeiter, das Gebäude zu verlassen.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem um Mann um den 43-jährgen Georgier G. D. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein großes Klappmesser, das er in seiner Jacke versteckt hatte. Der Mann, der unter Asylschutz steht, ist den Behörden bereits bekannt – unter anderem wegen Diebstahls, unbefugten Besitzes von Einbruchswerkzeug und Sachbeschädigung.

G. D. wurde wegen Raubüberfalls und unerlaubten Mitführens von Waffen festgenommen und in das Bozner Gefängnis überstellt. Die gestohlenen Waren konnten umgehend dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Angesichts dieses Vorfalls hat Quästor Paolo Sartori die zuständige territoriale Kommission für Flüchtlinge aufgefordert, den Schutzstatus des Mannes zu widerrufen, um nach seiner Entlassung in die Freiheit ein Dekret zu Abschiebung zu erlassen.