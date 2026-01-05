Pferd aus Notlage gerettet

Von: luk

Afing – Die Freiwillige Feuerwehr Afing hat am späten Sonntagnachmittag eine anspruchsvolle Rettungsaktion für ein gestürztes Pferd durchgeführt.

Ein Pferd war aus bislang ungeklärter Ursache in einen Schacht gefallen und konnte sich selbst nicht befreien.

Nach Alarmierung der Wehrleute wurde zunächst der Einsatzort abgesichert und das Tier beruhigt. Die Besitzer und eine vor Ort anwesende Tierärztin trugen maßgeblich zur Vorbereitung der Rettung bei, indem sie das Pferd ruhig hielten.

In Kooperation mit der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Jenesien wurde ein Kran eingesetzt. Damit hoben die Rettungskräfte das Pferd behutsam aus dem Schacht und brachten es in Sicherheit. Der Einsatz verlief reibungslos, das Tier blieb unverletzt. Die Ursache des Unfalls wird noch untersucht.