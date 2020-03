Pflersch: Trauer um Raimund Flecchi [73]

Pflersch – Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich gestern in einem Wald in Außerpflersch ereignet: Der 73-jährige Raimund Flecchi aus Außerpflersch geriet bei Holzarbeiten unter einen Wurzelstock und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er am Unfallort starb, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Familienangehörige setzten einen Notruf ab. Das Rettungsteam bestehend aus Bergrettung, Feuerwehr und Notarzt konnte jedoch nichts mehr für den 73-Jährigen tun, der lange Zeit Mitglied und Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pflersch war.

