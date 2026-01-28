Pflersch: Unfall bei Waldarbeiten

Von: luk

Pflersch – In Pflersch ist am Dienstagnachmittag ein 21-jähriger Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr in der Nähe des Gottschalkwegs, eines Wanderwegs zwischen Gossensass und Pflersch.

Der junge Mann soll von einem Baumstamm im Beckenbereich getroffen. Er war nicht eingeklemmt. Arbeitskollegen setzten umgehend die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.