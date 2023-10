Pkw-Fenster in Bozen eingeschlagen

Vandalismus in der Gumergasse

Bozen – Ein Bürger, der in der Nacht auf Mittwoch seinen Pkw in der Gumergasse in Bozen geparkt hat, musste eine bittere Überraschung erleben: Unbekannte haben die Fensterscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen.

Wie der Mann gegenüber Südtirol News erklärt, habe er beim Parken gleich ein mulmiges Gefühl gehabt. Seit über einer Woche herrsche in der Straße nämlich Dunkelheit.

„Es ist nicht klar, ob die Straßenlampe defekt ist oder ob der Timer für die Beleuchtung falsch eingestellt wurde“, erklärt der Bozner. Fest stehe allerdings, dass die Dunkelheit eine Einladung für Randalierer sei.

„Glücklicherweise wurde bei mir nichts gestohlen, jedoch verursacht der Zeitaufwand und der entstandene Schaden Unannehmlichkeiten“, betont der Mann. Er hofft, dass das Problem in Kürze wieder behoben wird.