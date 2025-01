Pkw prallte in Tirol gegen Entwässerungsrinne – Zwei Tote

Von: apa

Ein 83-jähriger Pkw-Lenker und dessen 78-jährige Beifahrerin sind Montagfrüh bei einem Unfall in Assling in Osttirol tödlich verunglückt. Die beiden waren mit dem Auto auf der Drautalstraße (B100) unterwegs gewesen, als der Wagen in einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinunter schlitterte und frontal gegen eine im Graben befindliche, betonierte Entwässerungsrinne prallte. Lenker wie Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle.

Sie wurden von der Feuerwehr Assling aus dem Fahrzeug geborgen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen kam für die beiden jede Hilfe zu spät. Die B100 war für die Dauer des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt.