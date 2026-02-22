Pkw überschlägt sich bei Unfall in Antholz

Von: mk

Antholz – Gegen 19.30 hat sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall auf der Antholzer Talstraße ereignet. Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Antholz Niedertal stand gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Antholz Mittertal, der Freiwillige Feuerwehr Welsberg sowie der Freiwillige Feuerwehr Mitterolang im Einsatz.

Ebenfalls ausgerückt waren der Rettungsdienst sowie die Behörden.

Zu den Aufgaben der Feuerwehren zählten die Absicherung der Unfallstelle, die Unterstützung bei der Personenrettung, das Sichern des verunfallten Fahrzeugs sowie die Bergung unter schwierigen winterlichen Bedingungen. Wie schwer die Insassen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.