Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pkw überschlägt sich bei Unfall in Antholz
Feuerwehren im Einsatz

Pkw überschlägt sich bei Unfall in Antholz

Sonntag, 22. Februar 2026 | 08:52 Uhr
641622523_1388425606650054_7899453892808090295_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Antholz Niedertal
Schriftgröße

Von: mk

Antholz – Gegen 19.30 hat sich am Samstagabend ein Verkehrsunfall auf der Antholzer Talstraße ereignet. Ein Pkw kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Antholz Niedertal stand gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Antholz Mittertal, der Freiwillige Feuerwehr Welsberg sowie der Freiwillige Feuerwehr Mitterolang im Einsatz.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Antholz Niedertal

Ebenfalls ausgerückt waren der Rettungsdienst sowie die Behörden.

Zu den Aufgaben der Feuerwehren zählten die Absicherung der Unfallstelle, die Unterstützung bei der Personenrettung, das Sichern des verunfallten Fahrzeugs sowie die Bergung unter schwierigen winterlichen Bedingungen. Wie schwer die Insassen verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
61
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
56
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
47
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
39
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 