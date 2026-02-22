Australian-Open-Sieger Alcaraz holt auch Tennistitel in Doha

Von: apa

Der Spanier Carlos Alcaraz hat auch sein heuer zweites Tennisturnier gewonnen. Nach seinem erstmaligen Triumph bei den Australian Open setzte er sich auch beim ATP500-Event in Doha durch, im Finale am Samstag gegen den Franzosen Arthur Fils siegte er in nur 51 Minuten mit 6:2,6:1. Alcaraz hatte nur im Viertelfinale gegen den Russen Karen Chatschanow einen Satz abgegeben. “Das war ein wirklich starker Start ins Jahr”, meinte der Iberer. “Aber ich musste mental stark sein.”