Norditalien: Mann mit Auto mehrfach überfahren und getötet

Von: idr

San Bonifacio – Ein kaltblütiger Angriff mitten in der Nacht hat die norditalienische Gemeinde San Bonifacio in der Provinz Verona aufgewühlt. Ein Mann wurde auf offener Straße vor einem Einkaufszentrum absichtlich von einem Auto erfasst, bis er seinen Verletzungen erlag.

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht auf Freitag an der Kreuzung von Piazza Sant’Antonio und Via Petrarca. Das Opfer, ein 60-jähriger Mann maghrebinischer Herkunft, wurde laut Zeugenaussagen zunächst frontal angefahren. Als er bereits am Boden lag, wurde er noch zwei weitere Male überrollt. Reifenspuren in einem angrenzenden Blumenbeet belegen, dass der Fahrer das Opfer gezielt dorthin verfolgte. Zufall oder Unfall schließen die Ermittler aus.

Nach der Tat fuhr der Wagen in Richtung Ringstraße weiter und kollidierte dort heftig mit einem anderen Fahrzeug. Die beiden Fahrer gerieten nach dem Aufprall in einen handfesten Streit, der jedoch rasch von Carabinieri beendet wurde, die umgehend am Ort eintrafen. Der Fahrer des gerammten Wagens wurde mit Verletzungen in das Krankenhaus Fracastoro eingeliefert. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich seither in Polizeigewahrsam.

Die forensische Einheit des Provinzkommandos der Carabinieri hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Spuren und Zeugenaussagen aus. Als mögliches Motiv prüfen die Behörden eine Abrechnung im Milieu des Drogenhandels.

San Bonifacio, eine ruhige Kleinstadt im Osten der Provinz Verona, ist durch den Vorfall in einen Ausnahmezustand versetzt worden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die entscheidenden Fragen nach Motiv und Hintergründen sind jedoch noch offen.