Polarlichter über Südtirol

Magischer Moment in der Nacht

Von: mk

Bozen – In der Nacht auf Freitag hat sich über Südtirol ein seltenes Naturschauspiel abgespielt: Polarlichter waren sogar über Bozen am Himmel zu sehen, wie im Bild zu sehen ist. Augenzeugen beobachteten das faszinierende Leuchten und schossen Fotos. Trotz einiger Nebelstreifen, die mancherorts vorüber zogen, schimmerten die Farben in der Nacht und sorgten für eine magische Stimmung.

Das faszinierende Spektakel war in Südtirol gegen 23.30 Uhr zu beobachten. Der Himmel strahlte in Tönen von rötlich, rosa bis violett. „Jetzt Polarlichter schauen! Am besten durch die Langzeitbelichtung einer Kamera, aber ein leichtes Rot ist auch mit freiem Auge zu sehen“, schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X, vormals Twitter, begeistert.

Die Intensität nimmt noch etwas zu. Nicht verpassen, rausschauen #jetzt.

📷 Polarlicht am Kalterer See pic.twitter.com/GswaexVVnU — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) October 10, 2024

Doch nicht nur bei uns wurden Polarlichter gemeldet. Auch vielerorts in Deutschland gab es in der Nacht zu Freitag Polarlichter zu sehen. In Bayern leuchtete der Himmel teils feuerrot.

In Kärnten konnten die Bewohner bei Klagenfurt und auch in anderen Orten den außergewöhnlichen Anblick genießen. Auch in anderen Teilen Österreichs waren die Lichter zu beobachten, obwohl sich in vielen Regionen dichte Wolken hielten. Auf verschiedenen Webcams entfalteten die Polarlichter ihre volle Pracht.

Normalerweise kennt man Polarlichter nur in skandinavischen Ländern wie Norwegen oder Schweden. Nun kann man die Nordlichter etwas öfter auch weiter südlich am Nachthimmel bestaunen.

Verantwortlich dafür die derzeit aktivere Sonne. Protuberanzen schleudern viele Teilchen in unsere Atmosphäre, die verglühen. Dass Polarlichter auch bei uns sichtbar sind, ist trotzdem eher selten. Nicht ausgeschlossen ist, dass die verstärkte Sonnenaktivität zu Beeinträchtigungen des Stromnetzes und von Funkverbindungen führen könnte. Auch Satelliten im Orbit könnten beschädigt werden – mit einer möglicherweise einhergehenden Störung von Satellitenverbindungen.

Zuletzt waren im Mai in weiten Teilen Südtirols Polarlichter mit bloßem Auge zu sehen. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilten zahlreiche Nutzer Fotos der Polarlichter in den sozialen Medien. Begünstigt wurde das Phänomen durch den Neumond und einen klaren Himmel. Damals hatte der erste “extreme” Sonnensturm seit 2003 der Kategorie fünf das Himmelsereignis verursacht.