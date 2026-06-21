Aktuelle Seite: Home > Chronik > Überraschung bei Drogenrazzia
Polizei findet Picasso-Gemälde

Überraschung bei Drogenrazzia

Sonntag, 21. Juni 2026 | 08:15 Uhr
Die Rettung brachte die Verletzte ins Spital
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei einer Drogenrazzia in einem Vorort von Paris hat die Polizei ein Gemälde des Jahrhundertmalers Pablo Picasso entdeckt. Nach dem überraschenden Fund seien Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft von Créteil am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Gemälde wurde als echter Picasso bestätigt, die Staatsanwaltschaft machte aber keine näheren Angaben zum Werk.

Laut der französischen Tageszeitung “Le Parisien” hatte die Kriminalpolizei am Montag ein Haus in der östlich von Paris gelegenen Gemeinde Champigny-sur-Marne durchsucht. Dabei fanden die Ermittler – neben dem Picasso – auch Haschisch, Luxuskleider und mehrere tausend Euro in bar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden vier Verdächtige am Freitag einem Gericht vorgeführt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
Kommentare
82
Trump: “Meloni hat mich um ein Foto angefleht” – VIDEO
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
68
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Kommentare
41
Pilotprojekt für kostenlose Verhütungsmittel startet im September
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
35
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Kommentare
28
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 