Überraschung bei Drogenrazzia

Von: APA/AFP

Bei einer Drogenrazzia in einem Vorort von Paris hat die Polizei ein Gemälde des Jahrhundertmalers Pablo Picasso entdeckt. Nach dem überraschenden Fund seien Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft von Créteil am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Gemälde wurde als echter Picasso bestätigt, die Staatsanwaltschaft machte aber keine näheren Angaben zum Werk.

Laut der französischen Tageszeitung “Le Parisien” hatte die Kriminalpolizei am Montag ein Haus in der östlich von Paris gelegenen Gemeinde Champigny-sur-Marne durchsucht. Dabei fanden die Ermittler – neben dem Picasso – auch Haschisch, Luxuskleider und mehrere tausend Euro in bar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden vier Verdächtige am Freitag einem Gericht vorgeführt.