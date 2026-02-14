Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei-Großfahndung nach Gewalttat in Salzburg
Polizei-Großfahndung nach Gewalttat in Salzburg

Samstag, 14. Februar 2026 | 10:39 Uhr
APA/APA/FMT-PICTURES - MW/FMT-PICTURES - MW
Von: apa

Eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei 31-jährigen und einem 43-jährigen Salzburger in einem Wohnhaus in Salzburg-Lehen hat Freitagnacht einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige dürfte die beiden 31-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand so schwer verletzt haben, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtete die Polizei. Der Mann flüchtete zu Fuß.

Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, Diensthunden und einem Hubschrauber verlief vorerst ergebnislos. Die Hintergründe der Tat waren noch Gegenstand von Ermittlungen. Diese übernahm das Salzburger Landeskriminalamt, hieß es.

